فوج سياحي أسترالي يزور ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا من أستراليا على متن باخرة أثناء رحلتهم النيلية، وذلك في إطار جهود تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على خريطة السياحة، وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأضاف الدكتور شريف حنفي رئيس اللجنة المُشرفة على إدارة الكورنيش، أن استقبال الوفود السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات للسياح وتهيئة أفضل الأجواء لزيارتهم، حيث يأتي استقبال الأفواج كجزء من خطة المحافظة لتنشيط قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها بني سويف، من خلال تحسين الخدمات وتطوير الأماكن السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث تبنى محافظ بني سويف استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.