روسيا: علاقتنا بالهند من أهم أولويات سياستنا الخارجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن علاقة بلاده مع الهند تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار: "العلاقات بين روسيا الاتحادية والهند، هي علاقات شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، وتعد من أهم أولويات سياستنا الخارجية".

وأضاف، إنه في هذه المرحلة: " يولي الجانبان اهتماما خاصا لتهيئة الظروف المواتية لنشاط شركائنا الاقتصاديين في أسواق بعضهما البعض".

واستطرد يقول: "إن نطاق السلع التجارية المتبادلة يشهد توسعا مستمرا، ويجري بناء سلاسل نقل ولوجستية متينة لا تتأثر بالآثار السلبية الخارجية، ومن بين المشاريع الهامة، أرغب في تسليط الضوء على ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" وطريق البحر الشمالي".

وقال لافروف: "لدينا إنجازات جيدة، وآفاقا أكثر إيجابية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعاون العسكري والتقني العسكري، إضافة إلى العلاقات العلمية والتقنية والثقافية".

يشار إلى أنه حافظت الهند على علاقات وثيقة مع الكرملين، ومن المقرر أن تستضيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد الهند واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.