مريكا: فشل تنفيذ حكم إعدام في تينيسي يجدد الجدل حول أساليب تنفيذ العقوبة

يكتنف الغموض سبب فشل تنفيذ حكم إعدام كريستا بايك بولاية تينيسي الأمريكية، حيث تم إيقاف التنفيذ بعد إعطائها جرعتين من العقار المخصص لإعدامها.

ولم يتضح ما إذا كانت بايك لا تزال على قيد الحياة، اليوم الخميس. وكان من الممكن سماع شخيرها بصوت عال في غرفة الإعدام مساء أمس الأربعاء، بعد أكثر من ساعة على بدء إجراءات الإعدام، وبعد نحو 30 دقيقة من إعطائها جرعة ثانية من عقار بنتوباربيتال.

وقال محامو بايك، التي حُكم عليها بالإعدام لإدانتها بارتكاب جريمة قتل مروعة عام 1995، إنها نُقلت بسيارة إسعاف من السجن إلى أحد المستشفيات، حيث تتلقى العلاج.