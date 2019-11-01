«قسد» تتصدى لهجوم تركي على محافظة الحسكة السورية

تصدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لهجوم شنته القوات التركية على منطقة أبو رأسين (زركان) شمال محافظة الحسكة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمنطقة أبو رأسين (زركان)، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات ترافقت مع قصف مكثف وعنيف، أعقبه تمكن قسد من التصدي للهجوم؛ الذي تسبب بإصابة 3 مدنيين بينهم مواطنة، وصحفي أجنبي.

وكان المرصد قد أفاد، أمس، بأن الجانبين الروسي والتركي عقدا اجتماعا في منطقة معبر الدرباسية، حيث جرى الاتفاق على بدء الدوريات المشتركة في المنطقة اعتبارا من اليوم، حيث تم الاتفاق على المناطق التي ستخرج منها تلك الدوريات وآلية التنسيق، استعدادا لإطلاقها بعد أن كانت تأجلت على مدار اليومين الماضيين.