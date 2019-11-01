أعضاء نقابة الطيارين بلوفتهانزا توافق على تنظيم إضراب للطيارين المساعدين والمضيفين

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هددت نقابة الطيارين في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بتنظيم إضراب مفتوح للطيارين المرافقين وأطقم المضيفين والمضيفات.

وقرر موظفو الشركة في تصويت لأطقم العمل بكابينة القيادة "أوفو" بها وفي أربع شركات مملوكة لها التصويت لصالح وقف العمل بصورة أساسية لمدة غير محددة.

وجاء في بيان النقابة أن الموافقة على الإضراب تراوحت وفقا لمجال العمل بين 77 % و 96 %.

ولم تشأ النقابة مساء اليوم الجمعة الحديث عن خطة دقيقة للإضراب، وأعلنت أنها ستتحدث عن التفاصيل ظهر الاثنين المقبل.

ووافق على الإضراب في لوفتهانزا الأم 9ر86%، وفي شركاتها الفرعية لوفتهانزا سيتيلاين (5ر77%) وفي يورووينجز ألمانيا (3ر82%)، وجيرمان وينجز (1ر95) وفي سان إكسبريس ألمانيا (2ر96) من أعضاء النقابة.

وضعت النقابة "أوفو" لكل مجال من مجالات العمل في هذه الشركات مطالب مختلفة بشأن الأجور.

وقالت رئيسة نقابة "أوفو" سيلفيا دي لا كروز: "سننفذ الآن بالإضرابات الموسعة أهداف رفع الأجور التي وضعتها لجان الأجور في كل شركة على حدة".