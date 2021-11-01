قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن تنفيذ اتفاق باريس معرض للخطر، مشددًا على أهمية تحقيق الهدف العالمي بعدم زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل يتخطى 1.5 درجة بنهاية القرن الجاري وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري العادي.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، اليوم الاثنين، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير والاستهلاك نما بنسبة 5% بين دول مجموعة العشرين، وبمعدل الثلث في أوروبا، منوهًا إلى أن العالم يعاني من نقص في الفحم الآن.

ونوه إلى أن تكثيف غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بصورة أكبر من المتوقعة، وفقًا للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية بذل الجهود لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر أن أوكرانيا من أوائل الدول الأوروبية التي صدقت على اتفاق باريس، وتحتل الترتيب الرابع في الاتفاقية الإطارية، مؤكدًا أنها ترغب في تحقيق الحياد الكربوني الكامل.

وأشار إلى أهمية تأمين النفاذ إلى التمويل الطويل الأجل والموثوق وفقا لصندوق المناخ، متابعًا: «نحتاج حلولا قوية وأعمالا فورية، وللتغلب على الاحترار العالمي كل ما نحتاجه هو حرارة عالمية في العلاقة بين الدول، والاتفاقيات لا تعني شيئًا إن كانت كلمات فارغة».