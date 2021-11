نشر رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكي، على "تويتر"، صور الشفق القطبي الذي ظهر بفضل انفجار شمسي غير عادي، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وكتب في منشور مصحوب بالفيديو: "عودة الشفق القطبي! لقد سمحت لنا مداراتنا ورياحنا الشمسية بمراقبته مرة أخرى، ولن يخيب أمل أحد".

رائد الفضاء موجود حاليًا في محطة الفضاء الدولية. بدأت رحلة الفضاء بيسكي في 23 أبريل من هذا العام. تم تسليمه إلى المحطة بواسطة مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام SpaceX Crew-2.

في مساء يوم 28 أكتوبر الماضي، وقع انفجار قوي من الفئة X على الشمس. تسبب في عاصفة مغناطيسية.

💚🌊🌍 Le retour des aurores australes ! Notre orbite et le vent solaire nous ont permis d’en observer à nouveau, personne ne va s’en plaindre 😍

.

Aurora season is back! Our orbits and the solar wind has made the aurora visible again. We are not complaining! 😍 #MissionAlpha pic.twitter.com/AAHrtfOAt3