 بالفيديو.. تصوير عواقب انفجار شمسي قوي من الفضاء - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

بالفيديو.. تصوير عواقب انفجار شمسي قوي من الفضاء


نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:44 ص

نشر رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكي، على "تويتر"، صور الشفق القطبي الذي ظهر بفضل انفجار شمسي غير عادي، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وكتب في منشور مصحوب بالفيديو: "عودة الشفق القطبي! لقد سمحت لنا مداراتنا ورياحنا الشمسية بمراقبته مرة أخرى، ولن يخيب أمل أحد".

رائد الفضاء موجود حاليًا في محطة الفضاء الدولية. بدأت رحلة الفضاء بيسكي في 23 أبريل من هذا العام. تم تسليمه إلى المحطة بواسطة مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام SpaceX Crew-2.

في مساء يوم 28 أكتوبر الماضي، وقع انفجار قوي من الفئة X على الشمس. تسبب في عاصفة مغناطيسية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك