برلين: تمديد عمل المفاعلات النووية له تأثير ضئيل على أسعار الكهرباء

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن تمديد عمل المفاعلات النووية المتبقية في البلاد سيكون له مجرد تأثير ضئيل على أسعار الكهرباء.

جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب من كتلة التحالف المسيحي الذي يجمع بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن الوضع المتوتر في سوق الغاز أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية رغم أن المفاعلات لا تزال تعمل في الوقت الراهن، وقالت الوزارة في ردها الكتابي إن السبب في ذلك هو أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز هي التي تحدد سعر الكهرباء في البورصة بشكل مستمر.

ورأت الوزارة أن الرد على الأسعار المرتفعة للكهرباء لا يتمثل في تشغيل محطات الطاقة النووية بل في وضع مكابح لأسعار الكهرباء.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس اتخذ قرارا فوقيا في الشهر الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية حتى الخامس عشر من أبريل المقبل، وسبق هذا القرار خلاف طويل المدى بين وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر).

وجاء الدور الآن على البرلمان الألماني حيث من الممكن أن يوافق على قرار شولتس في الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، وفي هذه الحالة سيتم طرح القرار على مجلس الولايات ليبت فيه في أواخر الشهر الجاري أو في موعد مبكر خلال جلسة طارئة.