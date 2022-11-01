ارتفاع أسعار النفط قبل صدور قرارات أسعار الفائدة

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا بسيطا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى جانب ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية قبل صدور قرارات أسعار الفائدة من جانب عدد من البنوك المركزية الرئيسية في العالم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 87 دولار للبرميل بعد تراجعه خلال اليومين السابقين بنسبة 3% تقربيا. ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية غدا الأربعاء، في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم. والمفترض أن يؤدي تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى دعم أسعار النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين تراجعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أوائل يونيو الماضي، سجلت الأسعار خلال الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها منذ مايو الماضي، مدعومة بقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في أوائل الشهر الماضي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر الحالي.

وقال هيثم الغيص أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن السبب الرئيسي لقرار أوبك بلس خفض الإنتاج هو زيادة المعروض عن الطلب في السوق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 6ر0% إلى 06ر87 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر0% إلى 50ر93 دولار للبرميل تسليم كانون الثاني/يناير المقبل.