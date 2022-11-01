رئيس الدوما: لا يمكن إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا وفق الشروط السابقة

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر موانئ البحر الأسود أمر مستحيل طالما يُستخدم الممر الآمن لنقل الحبوب لتنفيذ "هجمات إرهابية".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن فولودين قال، عبر قناته بتطبيق "تليجرم"، إنه لا يمكن إحياء الاتفاق وفق الشروط السابقة.

وقال السياسي الروسي إن روسيا "منحت الجانب الأوكراني من قبل فرصة لتصدير الحبوب التي كان يفترض أن توجه للدول الأفريقية والأسيوية الأكثر احتياجا، لكن 3-4% فقط منها ذهب إلى هذه البلدان"، وتم توريد غالبية الكميات إلى دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

لكنه أضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تسبب بأفعاله في إلغاء كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بمساعدة تركيا والأمم المتحدة، وهكذا أظهر نظام كييف طبيعته الإرهابية".

وتابع فولودين: "من المستحيل استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب طالما يُستخدم الممر الآمن لتنفيذ هجمات إرهابية".

وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "استخدام الممر الآمن لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سفن أسطول البحر الأسود أمر غير مقبول. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لتصدير الحبوب وفق الشروط السابقة".

وأعلنت روسيا، السبت الماضي، وقف مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية المحتجزة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي بالوصول إلى الأسواق العالمية منذ أغسطس. وساعد ذلك على تخفيف ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.