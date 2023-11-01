ميدو يفتح النار على مارسيل كولر

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هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خلفية خروج الفريق من بطولة الدوري الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": " الأهلي أضاع فوزا سهلا أمام صنداونز اليوم وفشل في التأهل للدور النهائي ببطولة الدوري الأفريقي".

تابع: "حارس مرمى صنداونز يجيد اللعب بقدمه والخروج الصحيح بالكرة، ولكنه اليوم كان (مهزوز) ولكن الأهلي لم يستغل حالته".

واصل: " ماينفعش علي معلول يكون كبش فداء، من يتحمل النتيجة في النهاية هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب تغييراته اليوم في المباراة".

أكمل: "كولر أخطأ في مباراة اليوم بالبدء ببيرسي تاو على حساب رضا سليم، وترك أليو ديانج للدقيقة الـ70".

أتم: "أيضا البدء بمروان عطية رغم الإجهاد.. تبديلات كولر اليوم عطلت الأهلي بدلا من أن تفيده".