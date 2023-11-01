اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين لدى اقتحامها مدينة بيت لحم، وقرية أبو نجيم جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل، وهم: معتصم عادل عبيات، وعنان سمير خميس، وبهاء خضر نواورة الذي تم اعتقاله بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وعلى والدته بالضرب، وتحطيم محتويات منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح عودة الهريمي، ويوسف أحمد صلاحات بعد دهم منزليهما في قرية أبو نجيم.