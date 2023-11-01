كتائب القسام تدمر دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تدمير دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف.



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «كتائب القسام تدمّر دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف (الياسين 105)».



وبعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، أعلنت حركة حماس مقتل 7 أسرى في تلك الغارات.



وأشارت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، اليوم الأربعاء، إلى أن سبعة محتجزين مدنيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية.



وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن قصفا إسرائيليا أوقع «400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».



وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا».



وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٣١ أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.



واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.