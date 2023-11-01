وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يلتقي بالكيانات الشبابية في المحافظة

التقى اليوم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع الكيانات الشبابية على مستوى محافظة، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بدعم الكيانات الشبابية على جميع المستويات.

وشمل الحضور كيان شباب يدير شباب، كيان مراكز شباب مصر، كيان شباب سند الدلتا، اتحاد شباب العمال، كيان بناة المستقبل، كيان شباب الوطن للريادة والتنمية وأعضاء مبادرة بشبابها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

استمع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لكل الأفكار والاراء المقدمة من ممثلي الكيانات الشبابية، وأساليب الجديدة فى إنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع.

وأشار الصبروط إلى ضرورة مشاركة جميع الكيانات فى جيمع أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، كما أكد ترحيب المديرية بكل الأفكار والمبادرات الشبابية الفعالة، وأن أبواب جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالقليوبية مفتوحة أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم وانشطتهم الفعالة في ضوء رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة.