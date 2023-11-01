الري: زيارات ميدانية متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس جهاد المحاميد، وكيل وزارة المياه والري الأردنية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم، خلال اللقاء، للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبخاصة المياه في ظل تشابه الموقف المائي في مصر والأردن؛ نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائي والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٨% في مصر و٤٠% في الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد وزير الري امتلاك كلا البلدين خبرات متميزة في مجال إدارة المياه والتي يجب الاستمرار في تبادلها بين الجانبين خاصة في مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة في مجالى الري الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

واستعرض الجانبان تأثير اللاجئين في مصر والأردن على الوضع المائي في كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذي يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة بهما، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط في التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا في التعامل مع ملف اللاجئين.

ودعا سويلم الجانب الأردني للانضمام لمبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27.