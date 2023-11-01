 وتريات الإسكندرية تعزف أعمال فيفالدي على مسرح سيد درويش.. الجمعة - بوابة الشروق
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وتريات الإسكندرية تعزف أعمال فيفالدي على مسرح سيد درويش.. الجمعة


نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:37 م

يقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، حفلا بقيادة مديره الفني المايسترو شريف محيي الدين، ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم "فلوت"، ونهى سامي "أوبوا"، وتامر كمال "باصون"، في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج، عددا من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدي منها سيمنونيا للأوركسترا الوتري، وكونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، وكونشيرتو للباصون والوتريات، وكونشيرتو للأوبوا والباصون، وكونشيرتو للفلوت والوتريات، وكونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودي، وقدم العديد من الحفلات الناجحة.

وشارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

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