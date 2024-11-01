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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك مع البنك الأهلي في بداية الدوري المصري.

ق8 ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها بعرضية الى داخل منطقة الجزاء عبد الله السعيد ولكن مرت بدون خطورة على المرمى.

ق3 تمريرة من ناصر ماهر الى أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى الذي مر بها الى داخل منطقة الجزاء ثم سددها أرضية مرت الى خارج أرضية الملعب الى ركلة مرمى لصالح البنك الأهلي.

ق1 خطأ على عمر فرج لاعب الزمالك بعد تدخل على لاعب البنك الأهلي في منتصف الملعب.

بداية المباراة

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي

خط الهجوم : ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد جريندو".