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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطارغزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط الرياح على مناطق من اقصى المغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 26 16

6 اكتوبر 25 15

بنها 25 17

دمنهور 24 17

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 18

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 25 19

بورسعيد 25 19

الاسماعلية 27 15

السويس 26 16

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 25 17

نخل 24 08

سانت كاترين 19 07

الطور 26 17

طابا 26 18

شرم الشيخ 29 21

الإسكندرية 25 20

العلمين 24 19

مطروح 22 19

السلوم 21 18

سيوة 24 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 22

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 19

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 15

بني سويف 25 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 29 16

الأقصر 29 17

أسوان 29 17

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 29 16