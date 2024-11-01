محافظ المنيا يدعو المبدعين الصغار للمشاركة في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بالمحافظة إلى تكثيف جهود الإعلان والتوعية بمسابقة “جائزة الدولة للمبدع الصغير” التي انطلقت دورتها الخامسة لعام 2024، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، وإشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة.

وتهدف المسابقة، التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2024، إلى اكتشاف المواهب الصغيرة لدى الأطفال والنشء بين عمر 5 و18 سنة، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية في مجالات الأدب والفنون والابتكار، تماشياً مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان."

وحثّ المحافظ أبناءه من المبدعين الصغار على المشاركة في المسابقة، معبّراً عن فخره بما تمتلكه محافظة المنيا من مواهب متعددة، وداعياً إياهم إلى تنمية مهاراتهم ليصبحوا نماذج مشرّفة في المستقبل، ومؤكداً على اهتمام الدولة الكبير بدعم المبدعين وتنمية مواهبهم.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره 18 سنة، وأن تُقدم الأعمال باللغة العربية فقط. وتنقسم الفئات العمرية إلى مستويين: من 5 حتى 12 سنة للمستوى الأول، ومن 12 حتى 18 سنة للمستوى الثاني.

كما تشترط المسابقة ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أخرى، وألا يكون قد سبق الفوز بالجائزة دون إضافات إبداعية جديدة. وتتيح المسابقة التقديم في بعض الفروع كأعمال جماعية بشرط موافقة جميع المشاركين.

يمكن للراغبين التقدم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة (www.ckp.eg)، والاستعلام من خلال صفحة “جائزة الدولة للمبدع الصغير” على فيسبوك أو عبر الرقم المخصص للواتساب (01559919944).