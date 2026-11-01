محافظ البحيرة تفتتح هايبر الدلنجات والتخفيضات على المنتجات المعروضة تصل إلى 25%

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افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، هايبر الدلنجات المتكامل التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بجوار مجلس مدينة الدلنجات، ليكون الهايبر رقم 24 ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التابعة للجهاز على أرض المحافظة.

ويأتي افتتاح الهايبر في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويضم الهايبر تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة، والدواجن والأسماك المجمدة، والسكر والزيوت والسمن والمنظفات والعطارة، بجانب منتجات «خيرها» التابعة لجهاز مستقبل مصر، والتي تضم أكثر من 27 سلعة متنوعة.

وتصل التخفيضات على المنتجات المعروضة إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يوفر احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية وتنافسية.

وأكدت محافظ البحيرة، أن التوسع في معارض ومنافذ جهاز مستقبل مصر يمثل إضافة مهمة لمنظومة توفير السلع، ويسهم في زيادة المعروض ومواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الاستقرار السعري، مشددة على أهمية استمرار التوسع في تلك المنافذ بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، والتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وجاء الافتتاح بحضور قيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء خالد رسلان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي زيد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات.