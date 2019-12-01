«ims» تعرض أجهزة صيانة السكك الحديدية فى cairo ict

تعرض شركة «ims» خلال مشاركتها فى معرض «كايرو آى إس تى» عددا من الأجهزة الحديثة التى تستخدم فى صيانة عربات وجرارات السكك الحديدية، تبعا لتصريحات المهندس مجدى صالح رئيس الشركة.



قال صالح لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة ستعرض جهاز حديث يتم تركيبه على القضبان بشأن الحفاظ على اتزان حركة القطارات، وكذلك اكتشاف أى عيوب فنية فى القطارات.



كما تعرض الشركة نماذج لأجهزة تستخدم فى اكتشاف أى عيوب فنية فى العربات أو الجرارات التابعة للهيئة بهدف التمكن من وضع برامج صيانة بتوقيت محدد، كذلك عرض أجهزة حديثة يتم تركيبها بداخل الجرارات بغرض تحديد أى عوائق تعترض مسيرتها لتجنب حدوث الحوادث على خطوط السكك الحديدية.



وتمكنت الشركة من التحالف مع شركات عالمية من ألمانيا ولاتفيا بشأن المنافسة على مشروعات تحديث أسطول السكك الحديدية، تبعا لتصريحات صالح.



ولفت إلى أنه سافر خلال الأسبوع الماضى إلى دولة لاتفيا بهدف التحالف مع بعض الشركات التى تعمل فى قطاع السكك الحديدية للمنافسة على مشروع كهربة إشارات الجيزة بنى سويف وكذلك مشروعات تطوير المزلقانات.



بدوره أكد المهندس محمد العطوى مدير مشروعات النقل فى الشركة أن «ims» تمتلك القدرة على تركيب كاميرات حديثة تعمل على مراقبة حركة المرور على شبكة الطرق لرصد مخالفات السرعة إلى جانب أية مخاطر على شبكة الطرق مما يساهم فى تحقيق مبدأ السلامة.