توجه الفنان محمد صبحي برسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنه يحتاج أن يجلس الرئيس مع الفنانين الذين يحبونه ويؤمنون به، كما يجلس مع الشباب للاستماع إلى مشاكلهم وذوي القدرات.

وقال صبحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الاثنين، إن «الفنانين شاركوا في ثورة 30 يونيو لأنهم علموا أن مقدرات البلد لن تنجو من الذي عانته إلا بهذا التحرك».

وتابع: «فنانو مصر يحتاجون رئيس الدولة المتبني لمشاريع الإنجازات يرجعنا لريادة مصر، ليس معناه قتل الشباب، لكن من ماتوا خلال الثلاث سنوات الماضية لن نستطيع تعويضهم، ومن يجلسون في منازلهم لن يقبلوا مد أيدينا بنقود لهم».

واستطرد: «نقعد ونتكلم في طلبات بسيطة، نريد مساعدة مصر هذه بلدنا، ومن يحصل على 50 مليون يتقاله لا لازم نقف جنب الدولة، والدولة عليها أن ترى الأمر وترى من يقدم أعمالًا جيدة».

واختتم: «محتاج الرئيس يجلس مع نخبة من الفنانين مش مهم أنا، لكن المهم الفنانين يعبروا عن أنفسهم لأن المسألة بها جزء إنساني شخصيًا لا أتحمله لزملائي، وهناك أشخاص لا يعملون إطلاقًا».