 خبيرة أممية: أمامنا سنة لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات كورونا وكفاية الإنتاج - بوابة الشروق
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خبيرة أممية: أمامنا سنة لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات كورونا وكفاية الإنتاج

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:26 ص

صرحت خبيرة الأوبئة حنان بلخي، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، بأن العالم أمامه حوالي سنة لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات الكورونا وليكون الإنتاج كافيا.

ونقل موقع الأمم المتحدة عنها القول، بشأن اللقاحات المضادة لكورونا التي تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تطويرها :"لم ينشر حتى الآن معلومات حول اللقاحات في مجلات علمية، والمعلومات التي في متناول اليد هي معلومات صدرت عن الشركات المنتجة للقاحات، ولم يتم حتى الآن التحقق من النتائج.. ولكن حتى الآن، النتائج الأولية تبشر بالخير، وهي أخبار إيجابية بالنسبة للجميع، لكننا نحتاج لمعلومات علمية وإصدارها في مواقع علمية موثوقة، وبناء على ذلك، تبني كل دولة سياسات لتحديد الأولويات ومن سيتلقى اللقاح".

وأضافت: "إننا هنا ننظر إلى فترة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف لمعرفة هذه المعلومات وليكون الإنتاج كافيا لهذا اللقاح، ولتحدد الدول أولويات عملية اللقاح".

ودعت إلى استمرار الاحترازات، وخاصة تعقيم اليدين، حتى بعد الانتهاء من الوباء كون هذا من أساسيات النظافة العامة.

ونصحت الأفراد والمجتمعات، خلال فترة الأعياد القادمة، إلى تقليل الاختلاط قدر الإمكان. وقالت: "أتمنى لو نستطيع تغليب العقل على العاطفة في هذه الأيام، وهي أيام صعبة على الجميع، لكن عدم الاختلاط وكسر حواجز الاحترازات، هي أهم نصيحة أرغب بتقديمها".


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