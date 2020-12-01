إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين

أعلنت الإمارات تشكيل أول مجلس أعمال إماراتي أسترالي.

ويهدف المجلس، ‎الذي أطلقه سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، إلى تعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والأسترالية وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

‎ورحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات بانطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي.

وقال في كلمة ألقاها عبر الإنترنت: ترتبط الإمارات وأستراليا بعلاقات قوية طويلة الأمد، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1975، تمكنت الدولتان من تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما بالإضافة إلى العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية وتوظيفها بما يعود بالنفع على كلا الدولتين".

وأضاف: "أرحب بإطلاق مجلس الأعمال الجديد على الرغم من جائحة كورونا وكلي ثقة بأن هذا المجلس سيساهم في تنمية وتكريس تعاوننا الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين".

وقال بدر العلماء الرئيس المشارك للمجلس "يعتبر تأسيس المجلس تتويجا للعلاقات التاريخية القوية والقائمة على التحالف الراسخ والصداقة القوية التي جمعت بين دولتينا منذ عقود عديدة".

وأضاف: الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وأستراليا واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري للمستثمرين الإماراتيين.

من جهته، قال كريستوفر باين الرئيس المشارك للمجلس "لدى الدولتين الكثير من المصالح المشتركة وفرص تعزيز الرخاء المتبادل، وسيتيح المجلس الجديد للشركات الأسترالية والإماراتية فرصة فريدة للتواصل مع صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وفهم المتطلبات والفرص المستقبلية بشكل أفضل".