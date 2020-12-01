عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عن استغرابه من النظام الإيراني في إلقاء اللوم على المملكة، وذلك بعد مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زادة، قبل أيام، مؤكدا أن" الاغتيالات ضد سياسة السعودية".

وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران، ربما عندما يحدث- لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضًا!".

وأضاف الوزير الجبير: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979، يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف، بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجه اتهام بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي السعودي بالمملكة بأنهما كانا وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.