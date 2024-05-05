القاهرة الإخبارية: وفدان من حماس وقطر يصلان القاهرة لإجراء محادثات بشأن اتفاق هدنة غزة

أفادت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، بأن وفدين من حركة "حماس" الفلسطينية وقطر، وصلا إلى القاهرة يوم السبت لإجراء المزيد من المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الوفدين وصلا على متن رحلة قادمة من قطر.

وكان مصدر رفيع المستوى، قد أفاد في وقت سابق السبت، بأن وفد حماس وصل إلى مصر، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات.

وأضاف المصدر ، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفريق الأمني المصري انخرط في مفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وورد في الوقت ذاته، أن إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة. وسوف يتوجه الوفد الاسرائيلي فقط إلى مصر حال كان هناك رد من حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وفقا لما ذكره راديو كان الإسرائيلي يوم السبت، نقلا عن ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وتعتزم إسرائيل إرسال وفدها لإستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس إذا ما وافقت الحركة على مسودة الاتفاق المطروحة، وفقا لما نقلته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

وتقوم إسرائيل بقصف قطاع غزة برا وجوا منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، خلال مشاركته في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا الأمريكية، إنه من الصعب فهم عملية تفكير "حماس".

وأضاف "قادة حماس الذين نتعامل معهم بشكل غير مباشر من خلال القطريين والمصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة، ويعيشون في قطر أو يعيشون في تركيا، وأماكن أخرى، بيد أن صناع القرار هم الأشخاص الذين في غزة نفسها ولا أحد منا على اتصال مباشر بهم".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "إذا كانت حماس قلقة حقًا بشأن سلامة الفلسطينيين، فإن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة يجب أن تكون "أمرا بديهيا" لا يحتاج تفكير.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه شن غارة جوية على موقع إطلاق صواريخ في جنوبي قطاع غزة.

وتابع الجيش أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت موقعا بالقرب من مدينة خان يونس بعد إطلاق صاروخ من المكان باتجاه كيبوتس عين هشلوشا يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه تم قصف موقع لإطلاق قذائف الهاون وسط غزة. كما نفذت البحرية هجمات على طول الحدود خلال اليوم الماضي.

وذكرت الخدمات الأمنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى في قرية عبسان شرقي خان يونس ، وقصف بالمدفيعة مخيما للاجئين في الجزء الأوسط من الأراضي الفلسطينية. كما أفادت بان فلسطينيا واحدا على الأقل استشهد في الهجمات البحرية الإسرائيلية.