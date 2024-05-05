استشهاد خمسة فلسطينيين في عملية للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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استشهد خمسة فلسطينيين وفرد شرطة في عملية لقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية يوم السبت.

وخلال عملية استمرت 12 ساعة شمالي بلدة طولكرم، حاصر الجنود والشرطة الاسرائيلية منزلا يشتبه أن بداخله أفراد خلية مسلحة، وفقا للمتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية.

وبعد إطلاق نار من المبنى، ردت قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار بأنواع مختلفة من الأسلحة. كما تعرض المبنى أيضا للقصف مرتين باستخدام مسيرات إسرائيلية.

وأضاف بيان السلطات الإسرائيلية أنه تم ضبط معدات عسكرية وأجزاء أسلحة داخل المبنى.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن الشهداء هم أعضاء في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وورد أنهم قتلوا جنديا اسرائيليا وأصابوا آخر في هجوم في شهر أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية مساء السبت أن اثنين من القتلى أعضاء في كتائب القسام.

ومنذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر العام الماضي، زاد الوضع سوءا مرة أخرى. ووفقا لوزارة الصحة في الضفة الغربية، استشهد ما لا يقل عن 473 فلسطينيا خلال عمليات للجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن هناك زيادة في الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت ذاته، كان هناك زيادة في العنف من قبل المستوطنيين الإسرائيلين ضد الفلسطينيين.