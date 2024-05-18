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بالفيديو - الأهلي يتحرك لملعب رادس لمواجهة الترجي التونسي

علي البحيري
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 8:05 م

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، منذ قليل فندق الإقامة في تونس، في طريقها إلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد أقام محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية، وقام بالتأكيد على بعض التعليمات الخاصة باللاعبين.

 

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في الساعة العاشرة مساء اليوم، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 


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