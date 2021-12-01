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تقارير.. ديمبيلي يرفض التجديد لبرشلونة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 8:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 8:42 م

قرر الفرنسي عثمان ديمبلي عدم تجديد عقده مع برشلونة، والمقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.

ولم يظهر ديمبيلي بالشكل اللائق خلال فترة تواجده مع برشلونة، حيث أغلب الشهور كان مصابا بعدة إصابات مختلفة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المقرر عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع بين ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، وممثلي اللاعب لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة، قد قضي عدة أشهر من أجل إقناع وكلاء اللاعب بالتجديد، ولكن وكلاء اللاعب لديهم عروض من أندية أخرى.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الحاسمة بشأن ديمبيلي خلال الأيام القادمة أما ببقاء اللاعب لسنوات أخرى داخل البلاوجرانا أو رحيله.

 


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