مسؤولة بالصحة الأمريكية: أمريكا قد تشدد قواعد السفر لمكافحة أوميكرون

تدرس هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصيات وقواعد لتشديد إجراءات السفر، في الوقت الذي يحاول مسؤولو الصحة إبطاء دخول متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا إلى البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها اليوم الثلاثاء، في اتصال مع صحفيين، إن الوكالة تبحث إجراءات مثل جعل نافذة إجراء فحص كورونا للمسافرين إلى البلاد ضيقة وإضافة إلى فرض الخضوع للحجر الصحي في حالات معينة.

وتابعت أن الهيئة تعمل أيضا على توسيع برامج المراقبة في أربعة مطارات رئيسية لإجراء فحوصات كورونا على وافدين من دول محددة.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قيودًا على السفر تمنع وصول الأجانب الذين كانوا في دولة من بين ثمان دول من منطقة الجنوب الإفريقي خلال الـ14 يومًا الماضية. ولم تذكر الإدارة إلى متى ستستمر هذه الإجراءات.