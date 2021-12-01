زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 3ر48 مليون حالة إصابة، حتى الساعة 0311 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 08ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 3ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5ر3 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 49801 إصابة.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 176 وفاة.