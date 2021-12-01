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قائد الأوركسترا العالمي بارنبويم: أنجيلا ميركل اهتمت دائما بالثقافة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:34 ص

أكد قائد الأوركسترا العالمي دانيال بارنبويم، جهود المستشار الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، تجاه الثقافة.

وقال المدير الموسيقى العام لدار أوبرا برلين "أونتر دير ليندن" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "كان لأنجيلا ميركل بلا شك تأثير كبير على الثقافة السياسية والاجتماعية في ألمانيا وأوروبا والعالم على مدار العشرين عاما الماضية تقريبا".

وأضاف بارنبويم "79 عاما": "ربما ليس بالضرورة أن يكون جميع الساسة متحمسين للثقافة... لكن لا بد من توقع أن يعي الساسة أهمية الثقافة بالنسبة للناس، حتى لو لم يكن لديهم ارتباط شخصي كبير بها".

وذكر بارنبويم، أن للثقافة قوة وأهمية عالمية، قائلا: "الموسيقى على سبيل المثال يمكن أن تخاطب الناس في أفريقيا والشرق الأقصى وأوروبا على حد السواء... لطالما اهتمت أنجيلا ميركل بالثقافة، وأدركت أهميتها الاجتماعية، وبذلت جهودا عملية من أجلها. وأنا أقدر ذلك كثيرا".

 

 


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