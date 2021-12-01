أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 262 مليونا و797 ألفا و494 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و214 ألفا و928 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.