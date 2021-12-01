يعود مؤتمر القاهرة الإعلام في نسخته الثالثة تحت عنوان "إعادة بناء الصحافة في عصر الترفيه وعدم اليقين" بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة كورونا.



والمؤتمر هو تجمع سنوي لمحترفي مهنة الصحافة والإعلام، وأكاديميين، إضافة إلى طلبة من كليات إعلام بجامعات مختلفة لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام، وهو نتاج تعاون مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أوسلو ميتروبوليتان.



وتترأس المؤتمر الدكتورة نائلة حمدي عميد مساعد للدراسات العليا والبحوث بكلية الشئون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وينظمه الإعلامي أحمد منتصر مع فريق من المنسقين والمساعدين.



ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر القاهرة الثالث للإعلام كمتحدثين، على مدار يومي 6 و7 ديسمبر نخبة من الإعلاميين المرموقين والمخضرمين الذين سيقدمون خلاصة خبرتهم وتجربتهم العملية.



ويشهد مؤتمر القاهرة الثالث للإعلام، مشاركة الإعلامية اللبنانية الشهيرة جيزال خوري، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وإيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة المصري اليوم، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا الإعلامية، وجورج صبري رئيس قطاع المحتوى في سرمدي، والصحفي طارق سعيد منسق منتدى المحررين المصريين، والصحفي محمد بصل مدير تحرير الشروق، وغيرهم، إضافة إلى إعلاميين شباب نجحوا في تجارب حديثة تعتمد على مجاراة الأحدث في مجال الإعلام والتكنولوجيا وطريقة مزج الأخبار بالترفيه وعرض مواضيعهم على منصات مختلفة عن الإعلام التقليدي، ومنهم الصحفي محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة ٢٤، وسارة سراج المذيعة والناقدة الفنية، ومها النبوي المحررة الفنية لصحف عالمية، وتالا العيسى مديرة المحتوى لبودكاست صوت، وغيرهم.



ويدير ندوات المؤتمر، الصحفية لمياء راضي، والإعلامية شهيرة أمين، والأكاديمية نورهان العباسي، والإعلامي أحمد منتصر.



وسيعمل مؤتمر القاهرة الثالث للإعلام، الذي يستمر ليومين في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي على توسيع نطاق الملاحظات والتوصيات التي كانت نتيجة المؤتمرات السابقة من أجل معالجة القضايا الأساسية في قلب مهنة الصحافة والإعلام في مصر.



ويهدف المؤتمر وموضوعاته وجلساته إلى مساعدة الإعلاميين على معالجة الأسئلة الحاسمة ذات الاهتمام في مجال العمل الصحفي والإعلامي.





وكان مؤتمر القاهرة للإعلام انطلق في نسخته الأولى شهر مايو عام 2018، وانعقدت فعالياته في حرم التحرير الجامعي التاريخي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة واسعة من أكاديميين وخبراء في الصحافة والإعلام وممارسين للمهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.



وتوالى انعقاد مؤتمر القاهرة للإعلام في العام التالي 2019 بانتظام لتحقيق هدف الانعقاد السنوي الطامح لإثراء العمل الإعلامي والصحفي وخلق تجمع علمي وعملي للنقاش حول قضايا الصحافة والاعلام والتحديات التي تواجهها في عصر الرقمنة، فيما توقف انعقاد المؤتمر في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ليعود للانعقاد في نسخته الثالثة هذا العام، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لوقاية المشاركين فيه من وباء كورونا.

وتأسست الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية رائدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية، وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات.



بينما تأسست جامعة أوسلو متروبوليتان في 12 يناير 2018 وهي أحدث جامعات النرويج. وقد نشأت نتيجة العديد من عمليات الدمج السابقة لحوالي 30 كلية وأكاديمية في العاصمة أوسلو. وتهتم الجامعة بأحدث أنواع وطرق ومناهج التعليم في العالم.