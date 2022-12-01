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كأس العالم| رغم أحزان ألمانيا.. نوير يحقق رقما قياسيا مميزا

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:13 م

سجل مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا، رقمًا قياسيا في نهائيات كأس العالم، خلال مواجهة فريقه و كوستاريكا مساء اليوم الخميس.

وشارك نوير في فوز المنتخب الألماني أمام نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بالدوحة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وأصبح نوير أكثر حراس المرمى مشاركة في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 19 مباراة، متخطيًا مواطنه سيب ماير والبرازيلي تافاريل.

وكان منتخبا ألمانيا وكوستاريكا قد ودعا منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، فيما تأهل منتخبا إسبانيا واليابان إلى الدور ثمن النهائي.


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