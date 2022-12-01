مصدر بالسكة الحديد: توقعات بتشغيل قطار تانجو بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة

توقع مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل وإدراج قطار تالجو الإسباني الفاخر ضمن جدول تشغيل القطارات خلال الشهر الجاري، لينضم لأسطول التشغيل بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة، باعتباره نوع من القطارات التي ستقدم خدمة جديدة فاخرة للمسافرين من المصريين والسائحين، لتنشيط السياحة الداخلية.

وقال المصدر، لـ"الشروق"، إنه كان من المقرر تشغيل قطار تالجو رسميا مطلع نوفمبر الماضي لكن تم تأجيله لحين وصول شهادة السلامة من البلد المُصنعة، منوها بأن القطار سيتم تشغيله على خط (القاهرة / الإسكندرية)، من خلال رحلة واحدة يوميا، لحين توريد باقي القطارات وعددها ٦ قطارات وفقا للعقد المُبرم بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات.

وأشار إلى أن شركة قطارات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، والمُشغلة لقطار تالجو، ستقوم بتوفير وجبات متنوعة بأسعار مختلفة، تتراوح من 15 جنيها وحتى 85 جنيها، بحسب مكونات الوجبة، بجانب توفير مشروبات في البوفيه الخاص بالقطار، منوها بإعلان الهيئة أسعار تذاكر القطار حيث سيكون سعر التذكرة ذات الدرجة الأولى 200 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 150 جنيها، مع فرض غرامة فورية قيمتها 70 جنيها في حال ركوب القطار بدون تذكرة.

وتابع أن القطار يتكون من 18 عربات، مقسمة بالترتيب إلى عربة قوى، وعربة بوفيه، وعربة نادي، و5 عربات أولى فاخرة، و10 عربات ثانية فاخرة، لافتا إلى توفير عدد من الرفاهيات داخل عرباته، مثل شاشات عرض لكل مقعد وWIFI وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ومقاعد ودورات مياه لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وإنذار حريق.

وكانت الهيئة قد انتهت من التشغيل التجريبي للقطار، والذي بدأ في مايو الماضي، بدون ركاب على خط (القاهرة / الإسكندرية) أعقبه تشغيل تجريبي بدون ركاب على خط (القاهرة / أسوان)، على سرعات مختلفة للتأكد من جاهزيته ومطابقته للسكة بشكل كامل.