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وزير الاقتصاد الألماني يؤكد ضرورة توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:33 ص

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ضرورة توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال هابيك لمجلة "شترن" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لا أشك في ضرورة ذلك للحظة.. ومع ذلك لا يمكن التهليل لهذا الأمر باستخفاف عندما يتضح أن عددًا كبيرًا من المجندين الروس سوف يصابون أو يموتون بالأسلحة التي أرسلناها أيضا".

يذكر أن ألمانيا وردت مؤخرا مثلا دبابة من طراز "جيبارد" ونظام دفاع جوي حديث من طراز "إيريس-تي" من أجل التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان هابيك قد دعا في مايو 2021، أي قبل بدء الحرب الروسية، لتوريدات أسلحة لأغراض دفاعية لأوكرانيا.

ووصف هابيك عام 2022 بأنه "عام القرارات"، وقال: " لقد أظهر هذا البلد ومؤسساته الديمقراطية استعدادًا مدهشا ومجنونًا تقريبًا للأداء ولتشكيل الأشياء"، وذكر مثالا على ذلك بالعمل الذي تؤديه وزارته.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن الوتيرة تسارعت بسبب الأزمات المتعددة، واستدرك قائلا: "ومع ذلك أعتقد أن الديمقراطيات قادرة على التعلم وقادرة على التغيير حتى بدون ضغوط الحرب."


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