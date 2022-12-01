 البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:43 ص

أدان البرلمان العربي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذا التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع ما يعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.

وأعرب البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، عن استنكاره الشديد للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسالتها إلى المجتمع الدولي بمزيد من الترويع والقتل دون رادع حيث نفذت أمس إعدامات بحق خمسة فلسطينيين منهم شقيقان بدم بارد، في تحد سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي وتأكيد أنها دولة خارجة عن القانون.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته وترتكبه من إرهابٍ وتهجير ومصادرة للممتلكات وقتل وتطهير عرقي، واحتلال لأراضيه وبناء للمستوطنات، وانتهاك مستمر لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.


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