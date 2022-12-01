الزمالك يواصل تعادلاته في الدوري ويكتفي بنقطة المصري

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الزمالك والمصري والتي جاءت ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق إمام عاشور، وتعادل دغموم للمصري، ثم تقدم الزمالك مرة أخرى عن طريق عمرو السيسي، وجاء التعادل بقدم أحمد الشيخ، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 20 من تسديدة بعيدة المدى، ليسجل اللاعب هدفاً رائعاً في شباك محمود جاد حارس المصري الذي لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد.

البداية كانت هجومية للمصري، وكاد الفريق البورسعيدي أن يستغل خطأ من الحارس الذي يشارك لأول مرة أساسياً مع الزمالك محمد صبحي، لكن المدافع حسام عبدالمجيد أبعد الكرة من أمام خط المرمى.

ظل المصري أفضل من حيث صناعة الفرص لكنها لم تصل لمستوى الخطورة على مرمى صبحي.

وفي الدقيقة 20 انطلق إمام عاشور من كرة من وسط الملعب مستفيداً من تمريرة زيزو وسدد كرة أرضية سكنت شباك محمود جاد الذي لم يتوقعها.

وفي الدقيقة 35 أنقذ صبحي فرصة محققة من قدم إلياس الجلاصي من داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ركنية.

المصري يتعادل

واستطاع الجزائري عبدالكريم دغموم متابعة كرة عرضية برأسية في شباك صبحي ليتعادل للمصري بالدقيقة 36، بعدما تهيأت له من رأس مواطنه عماد الدين بوبكر.

وسدد إمام من جديد يسارية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي تصدى لها محمود جاد.

مع بداية الشوط الثاني قرر فيريرا الدفع بيوسف أوباما على حساب عبدالله جمعة الظهير الأيسر، والذي انتقل إلى مركزه التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن.

نشط الزمالك هجومياً بحثا عن التقدم من جديد، وكان له ما أراد في الدقيقة 56 عن طريق عمرو السيسي الذي تابع عرضية زيزو دون رقابة قوية.

وقبل الهدف كان محمد صبحي وعمر جابر قد أنقذا فرصة خطيرة للمصري.

الرد السريع من المصري

في الدقيقة 60 نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل من جديد للمصري، بعد جملة مشتركة رائعة انتهت بتسديدة ارتطمت بالقائمين وسكنت شباك محمد صبحي.

نشط الزمالك هجومياً بعد هدف المصري، وأبعدت عارضة جاد رأسية إمام عاشور ف يالدقيقة 63، قبل ان يشتتها الدفاع.

ثم أبعد جاد تسديدة أرضية جديدة من عاشور، وتحولت على ركنية في الدقيقة 68.

وأستعان فيريرا بسيف فاروق جعفر بدلاً من روقا، وشارك يوسف نبيه على حساب مصطفى شلبي في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 تابع مروان حمدي عرضية من اليسار برأسية لكنها وجدت أحضان الحارس صبحي.

خيم الشد العصبي على أداء الفريقين في الكرات المشتركة، وكانت بعض الالتحامات مصحوبة باحتكاكات بين اللاعبين.

وأرسل عمر جابر عرضية قوية بالدقيقة 86 حولها كريم العراقي إلى ركنية.

وشارك حسام أشرف على حسام إمام عاشور في الدقيقة 87، الذي أهدر هدفاً محققاً في الدقيقة 88، من عرضية يوسف أسامة بعدما ارتقى بدون رقابة وسدد رأسية بجوار القائم.

ضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة وتراجع المصري للدفاع مع الاعتماد على المرتدات لتبقى النتيجة على حالها ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 5 نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف عن البنك الأهلي الثامن، بينما يمتلك الزمالك 8 نقاط جعلته في المركز الخامس بفارق الأهداف عن بيراميدز