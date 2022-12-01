استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بنيران إسرائيلية، واعتقل أربعة آخرون، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى "ابن سينا"، إن الشهيدين هما نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، مشيرة إلى أن المصاب الثالث أصيب بشظايا في الوجه، وحالته مستقرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

ومن جانبها، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين، مضيفة أن وحدة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى مخيم "جنين" واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى "ابن سينا"، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، وردد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلن الإضراب الشامل في جنين حدادا على روحي الشهيدين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وبارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيداً في الضفة الغربية، و52 شهيداً في قطاع غزة.