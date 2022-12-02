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قال جمال الغندور المحلل التحكيمي لشبكة قنوات «Bein sports» القطرية، إن الهدف الثاني لمنتخب اليابان أمام إسبانيا غير صحيح.

وحقق المنتخب الياباني فوزًا ثمينًا على نظيره الإسباني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن حمد مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2022.

وأضاف الغندور في تصريحاته عقب المباراة: «الكرة خرجت بكامل استدارتها من الملعب قبل إرسال العرضية من مهاجم منتخب اليابان، وبالتالي الهدف الثاني غير صحيح.»

وأتم الغندور: «قرر حكم الفار غير صحيح باحتساب الهدف، لأن الكرة خرجت بكامل استدارتها من الملعب.»