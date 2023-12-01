شهداء وجرحى فلسطينيين مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة إثر 7 أيام هدنة

أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة على إثر إنهاء سبعة أيام من الهدنة.



وأعلن مسعفون عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في غارات شننها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.



وبالتزامن مع ذلك، تحدثت مصادر محلية وشهود عن اشتباكات في أكثر من محور في قطاع غزة بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع ولم يتم الإعلان عن تمديدها.



وبدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطر ومصر، وتم تمديدها ثلاث مرات، وانتهت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم دون الاتفاق على تمديدها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف عملياته في غزة، واتهم حركة حماس بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل بإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.



من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي "بدأ في مواصلة حربه الوحشية على قطاع غزة، وواصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".



وحمل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب".



واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.