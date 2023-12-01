بوتين يأمر بزيادة عدد جنود الجيش الروسي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة أخرى في حجم الجيش، وفقا لمرسوم نشره الكرملين اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن يتم توسيع حجم القوات المسلحة الروسية بإضافة 170 ألف جندي متعاقد أو مجند ليصل قوام القوات المسلحة الروسية إلى 1.32 مليون.



وفي صيف عام 2022، وبعد أشهر من صدور أمر بوتين بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، أمر الرئيس الروسى بتوسيع حجم الجيش الروسى إلى 15ر1مليون فرد.



وبعد ذلك أمر بوتين في خريف عام 2022 بتعبئة حوالي 300 ألف رجل استدعاهم الجيش للقتال في أوكرانيا. وتسبب الأمر في حالة من الذعر في قطاعات المجتمع الروسي، حيث فر مئات الآلاف إلى الخارج.



ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، احتمال التخطيط لموجة ثانية من التعبئة في محاولة لمواجهة المخاوف بين السكان.



وبدلا من ذلك، قالت الوزارة إنها ستعتمد على المواطنين الروس الذين يلتحقون طوعا بالجيش.