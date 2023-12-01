إسرائيل: 137 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة

إسرائيل تعلن استئناف حربها على قطاع غزة بعد هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام

إيلون ليفي: عدد الرهائن يضم 115 رجلا و20 امرأة وطفلين



قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن ما إجماليه 137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أن عدد الرهائن يضم 115 رجلا و20 امرأة وطفلين، وأوضح أن الأعمال القتالية استؤنفت بين الجانبين في وقت مبكر من هذا الصباح بعد أن أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل.



وتنفي حركة حماس مسئوليتها عن استئناف القتال.



وذكر ليفي أن من بين الأسرى أيضا امرأة وابنيها الصغيرين، الذين ادعت حماس أنهم قتلوا قبل بضعة أيام.



ومع ذلك، أعلن متحدث عسكري أنه لم يتأكد وفاة الرهائن. وقالت حماس في وقت سابق إن إسرائيل رفضت قبول الجثث الثلاث.



وأشار ليفى إلى أن الرهائن بينهم 126 إسرائيليا و11 أجنبيا.



ومن بين الأجانب ثمانية تايلانديين ومواطن واحد من كل من نيبال وتنزانيا.



ويحمل أحد الرهائن الجنسيتين الفرنسية والمكسيكية. ووفقا لما ذكرته العائلات، فإن ثمانية رهائن إسرائيليين يحملون أيضا جوازات سفر ألمانية.