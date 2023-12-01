يانج أفريكانز يكشف سبب تغيير موعد مران الأهلي في تنزانيا

كشف عرفات حجي، نائب رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، عن سبب تغيير موعد مران الأهلي، والذي يستعد من خلاله لمواجهة يانج أفريكانز والمقرر لها السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عرفات حجي، في تصريحات تلفزيونية "أريد أن اتحدث قبل أي شيء عن فوزنا برئاسة رابطة الأندية الإفريقية وذلك يمثل فخر لنا كدولة تنزانيا برئاسة رابطة الأندية في إفريقيا، كرة القدم في إفريقيا الفترة الأخيرة تشهد تطور وتقدم كبير".

وأضاف: "كان هناك دعوة لحضور اجتماع كاف، وأظهرت الأجندة أن هناك رابطة للأندية الإفريقية، وكان استطلاع لكي نأخذ مكانا فيها".

وعن مواجهة الأهلي قال: "الأهلي وصل اليوم إلى تنزانيا منذ ساعات قليلة، وفريقي المسؤول عن استضافة النادي الأهلي، وتم استقبالهم أفضل استقبال وتحقيق مطالبهم ويقومون في أفضل الفنادق في تنزانيا".

وبخصوص تغيير موعد مران الأهلي قال: "تم تغيير موعد مران الأهلي ليقام ظهرًا بدلًا من السادسة مساءًا، لأنه بالصدفة هناك مباراة أخرى على ستاد المباراة تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا اليوم الجمعة للهلال السوداني، ولكن سيأخذون وقت للتدريب ولكن ليس في وقت اللقاء".