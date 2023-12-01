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الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة أُصيب بالشلل

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
وكالات
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 6:25 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 6:25 م

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، عن قلقه البالغ من تجدد الاشتباكات في قطاع غزة، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى "إعلان وقف دائم لإطلاق النار، لأن النظام الصحي أُصيب بالشلل هناك".

وقال جيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "غزة لا تستطيع تحمل خسارة المزيد من المستشفيات أو أسرة المستشفيات".

وأضاف أن "هناك حاجة لوقف إطلاق نار (في غزة)، وقف إطلاق نار دائم، وقف إطلاق نار يقود إلى السلام"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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