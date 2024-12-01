القمة الخليجية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، اليوم الأحد، استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة.



وطالب البيان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات الإسرائيلية وإنهاء حصار غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.



وحمل البيان الختامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في غزة.



فيما رحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية.

ندين بأشد العبارات جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال في غزة.



كما أدان التصريحات المتطرفة لسموتريتش وبن غفير بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.

ندين التصريحات المتطرفة لسموتريتش وبن غفير بشأن إعادة احتلال غزة وبناء مستوطنات.



ورحب بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن غزة.



وأكد الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.