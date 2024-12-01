لاعب طلائع الجيش يكشف تفاصيل إصابة المهدي سليمان بكسر في الساق

كشف كريم طارق لاعب طلائع الجيش، ما حدث في لقطة إصابة المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

قال كريم طارق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:" الكرة كانت على مسافة بعيدة عن المهدي، وهو بيستلم الكرة طولت منه وطمعتني كنت عايز أخدها وعملت تاكلينج وهو شالها من أمامي، لقيته بيقولي كسر كسر وناديت الدكتور بسرعة عشان نطمن عليه والواحد بيضايق ان حد يتصاب بسببه".

وأعتذر كريم طارق، لما بدر منه تجاه المهدي سليمان، متمنيا له الشفاء العاجل ويعود للملاعب في أسرع وقت ويكون أفضل من الأول.

وتعرض المهدي لإصابة قوية خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري، بين طلائع الجيش والاتحاد السكندري حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.