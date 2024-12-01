سفير تركيا بالقاهرة: عائشة إيجي تمثل الإيمان والالتزام بالقضية الفلسطينية

على هامش فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين الذي نظمته الجامعة العربية تم إحياء ذكرى التركية عائشة نور إزجي إيجي، تخليدا لذكراها وإيمانها بالقضية الفلسطينية وتضحيتها.

وتسلم سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، نيابة عن الدولة التركية، الدرع الذي تم ‏تقديمه إلى عائشة نور إزجي إيجي تخليداً لذكرى إيمانها بالقضية الفلسطينية وتضحياتها‎.

وحضر الحفل العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة والسفراء والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني والممثلة ‏المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة إيلينا بانوفا‎.

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وخلال الحفل تسلم سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن الذي حضر الحفل، درع التكريم لإحياء ‏ذكرى عائشة نور إزجي إيجي، التي قتلت برصاصة في رأسها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في 6 سبتمبر الماضي، اثناء ‏تواجدها في احتجاج سلميً ضد الإستيطان في إطار حركة التضامن مع فلسطين‎.‎

وفي حديثه بعد مراسم تسلم درع التكريم، قال السفير شن إن عائشة نور إزجي إيجي اطلق النار عليها وقتلت على ‏يد قوات الجيش الإسرائيلي في 6 سبتمبر، وهي في احتجاج سلمي ضد المستوطنات غير القانونية بالقرب من قرية بيتا ‏في الضفة الغربية المحتلة.

‏ وأضاف أن عائشة درست في الكلية التي تخرجت منها في أمريكا لغات وثقافات الشرق الأوسط.

وقال السفير شن إن عائشة نور إزجي إيجي تمثل الإيمان والالتزام بالقضية الفلسطينية، كما يفعل كل مواطن تركي‎.

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وذكر أن عائشة دفنت في منطقة ديديم بولاية أيدين في تركيا، بعد صلاة الجنازة التي حضرها عائلتها و ‏مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، ووزير الخارجية هاكان فيدان. ‏