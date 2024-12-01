 تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وفا
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:00 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:00 ص

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة بريمن، والعاصمة التشيلية سانتياغو، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة مأرب اليمنية، واسطنبول التركية، وروما الإيطالية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.


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